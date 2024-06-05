Этот продукт омолодит организм собаки: обязан знать каждый хозяин четвероногого друга

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Ветеринары назвали продукт, который омолодит организм собаки

1:06
Зоосфера » Собаки

Многие эксперты полагают, что натуральное питание для собак значительно полезнее, чем промышленные корма.

Ветеринары назвали продукт, который омолодит организм собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Даже корма высокого качества не могут сравниться с кашами и натуральным мясом.

Однако, такой подход требует большего усилия, так как владельцу необходимо обладать знаниями о сбалансированном питании.

Также не обойтись без дополнительных витаминно-минеральных комплексов. Эксперты обнаружили продукт, который положительно влияет на здоровье собаки — обычную куриную печень.

С щенками следует быть осторожнее: давать лакомство не более двух раз в неделю и в небольших количествах. Взрослым собакам субпродукт можно давать без особых опасений.

Печень можно не готовить, достаточно обдать порцию кипятком, чтобы избежать паразитов. Наиболее заботливые владельцы идут дальше — запекают субпродукт в духовке.

Куриная печень является одним из самых полезных продуктов в бюджетной категории, содержащим множество необходимых для здоровья питательных веществ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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