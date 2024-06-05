Почему кошка намеренно ложится на хозяйское место: ученые пришли к неожиданным выводам

Наши домашние животные иногда совершают поступки, которые мы не всегда можем понять.
Например, некоторых хозяев беспокоит, когда их кошка демонстративно занимает их место. На первый взгляд кажется, что животное таким образом показывает своё превосходство в семье.
Для собак это объяснение может быть верным: доминантный пес таким образом показывает, что он главный в доме.
Однако у кошек психология совсем другая. Специалисты выяснили, почему кошка может нежиться в вашей постели.
Оказалось, её поведение совершенно противоположно: если вы увидели кошку в своей постели, это свидетельствует о её теплых чувствах к вам.
Место хозяина пахнет любимым человеком. Именно поэтому кошка с удовольствием будет спать на вашем месте, когда остаётся одна. Это создаёт у неё ощущение, что она рядом с вами.
Кошки умеют по-разному выражать свои чувства. Например, они могут смотреть на человека и медленно щуриться или "месить" его лапками, словно тесто.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.