Почему кошка намеренно ложится на хозяйское место: ученые пришли к неожиданным выводам

Эксперты ответили, почему кошка намеренно ложится на хозяйское место

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наши домашние животные иногда совершают поступки, которые мы не всегда можем понять.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, некоторых хозяев беспокоит, когда их кошка демонстративно занимает их место. На первый взгляд кажется, что животное таким образом показывает своё превосходство в семье.

Для собак это объяснение может быть верным: доминантный пес таким образом показывает, что он главный в доме.

Однако у кошек психология совсем другая. Специалисты выяснили, почему кошка может нежиться в вашей постели.

Оказалось, её поведение совершенно противоположно: если вы увидели кошку в своей постели, это свидетельствует о её теплых чувствах к вам.

Место хозяина пахнет любимым человеком. Именно поэтому кошка с удовольствием будет спать на вашем месте, когда остаётся одна. Это создаёт у неё ощущение, что она рядом с вами.

Кошки умеют по-разному выражать свои чувства. Например, они могут смотреть на человека и медленно щуриться или "месить" его лапками, словно тесто.