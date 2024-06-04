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Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки

Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки

Зоосфера » Кошки

Кошки — отважные создания. Они могут смело лазать по деревьям, сидеть на краю открытого окна и гулять по крыше высотного здания.

Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Кажется, чего может бояться кошка? Однако, у этих животных тоже есть свои слабые места.

Собаки

Кошки часто не выносят собак, и это объясняется различиями в выражении эмоций. Кошки и собаки демонстрируют чувства противоположным образом, что приводит к постоянной вражде между ними.

Например, собака машет хвостом, когда рада, а кошка делает это, испытывая беспокойство. Когда собака становится на задние лапы от радости, кошка выгибается, готовясь к атаке. Поэтому кошки могут воспринимать дружелюбие собак как агрессию.

Вода

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы при виде воды стремятся спрятаться. В воде кошка выглядит несчастной, так как она сильно боится намокания. Мокрая шерсть нарушает терморегуляцию и может привести к болезни. Также, мокрая шерсть кошки имеет запах, который может отпугнуть добычу.

После выхода из воды, кошка старается быстро высохнуть, часто отряхивается и вылизывает свою шерсть.

Шум фена и пылесоса

Кошки обладают острым слухом, поэтому громкие и резкие звуки их пугают. Важно помнить, что нельзя пугать кошку включённым пылесосом. Если кошка спряталась, лучше оставить её в покое, дать время успокоиться и вернуться, когда опасность минует.

Некоторые кошки могут атаковать пугающие их предметы, такие как:

  • Гроза, сильный ветер.
  • Пылесос, фен, кухонные приборы.
  • Салюты, дверной звонок, громкий телефон.

Запахи

Кошки имеют сильное обоняние и чувствуют запахи гораздо острее, чем люди. Резкие запахи могут раздражать кошачьи рецепторы, что на уровне инстинктов вызывает у них негативную реакцию.

Если кошка трёт нос лапой, возможно, её раздражает посторонний запах.

Среди раздражающих запахов:

  • Цитрусовые (апельсины, лимоны).
  • Шампуни, дезодоранты, туалетная вода.
  • Клей, краска, лак.
  • Уксус, спирт, лекарства.

Посторонние

Кошки привыкают к своим хозяевам, поэтому появление незнакомого человека может вызвать стресс. Не стоит вытаскивать кошку, спрятавшуюся в угол, лучше дать ей время адаптироваться. Кошка может бояться или испытывать агрессию к человеку, который когда-то её обидел.

Поход к ветеринару также вызывает у кошек стресс, так как они вынуждены контактировать с незнакомцем. По возможности лучше пригласить ветеринара на дом, чтобы снизить стресс для питомца.

Кошки очень ранимы и чувствительны. Их душевное спокойствие зависит от хозяев. Если дарить кошке любовь и заботу, она ответит взаимностью.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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