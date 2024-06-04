Кошки — отважные создания. Они могут смело лазать по деревьям, сидеть на краю открытого окна и гулять по крыше высотного здания.
Кажется, чего может бояться кошка? Однако, у этих животных тоже есть свои слабые места.
Собаки
Кошки часто не выносят собак, и это объясняется различиями в выражении эмоций. Кошки и собаки демонстрируют чувства противоположным образом, что приводит к постоянной вражде между ними.
Например, собака машет хвостом, когда рада, а кошка делает это, испытывая беспокойство. Когда собака становится на задние лапы от радости, кошка выгибается, готовясь к атаке. Поэтому кошки могут воспринимать дружелюбие собак как агрессию.
Вода
Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы при виде воды стремятся спрятаться. В воде кошка выглядит несчастной, так как она сильно боится намокания. Мокрая шерсть нарушает терморегуляцию и может привести к болезни. Также, мокрая шерсть кошки имеет запах, который может отпугнуть добычу.
После выхода из воды, кошка старается быстро высохнуть, часто отряхивается и вылизывает свою шерсть.
Шум фена и пылесоса
Кошки обладают острым слухом, поэтому громкие и резкие звуки их пугают. Важно помнить, что нельзя пугать кошку включённым пылесосом. Если кошка спряталась, лучше оставить её в покое, дать время успокоиться и вернуться, когда опасность минует.
Некоторые кошки могут атаковать пугающие их предметы, такие как:
Запахи
Кошки имеют сильное обоняние и чувствуют запахи гораздо острее, чем люди. Резкие запахи могут раздражать кошачьи рецепторы, что на уровне инстинктов вызывает у них негативную реакцию.
Если кошка трёт нос лапой, возможно, её раздражает посторонний запах.
Среди раздражающих запахов:
Посторонние
Кошки привыкают к своим хозяевам, поэтому появление незнакомого человека может вызвать стресс. Не стоит вытаскивать кошку, спрятавшуюся в угол, лучше дать ей время адаптироваться. Кошка может бояться или испытывать агрессию к человеку, который когда-то её обидел.
Поход к ветеринару также вызывает у кошек стресс, так как они вынуждены контактировать с незнакомцем. По возможности лучше пригласить ветеринара на дом, чтобы снизить стресс для питомца.
Кошки очень ранимы и чувствительны. Их душевное спокойствие зависит от хозяев. Если дарить кошке любовь и заботу, она ответит взаимностью.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.