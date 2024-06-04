Интересные факты о психологии кошек: это полезно знать любому кошатнику

Хотя большинство людей живут рядом с кошками с детства, их характер и образ мыслей остаются загадкой для многих.
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Дело в том, что эти животные руководствуются своими собственными принципами, которые изменить человеку не под силу.
Какие особенности психологии кошек важно знать их владельцам:
Характер и поведение кошки во многом зависят от породы. Нельзя выбирать питомца только по внешнему виду. Например, многие любят внешний вид бенгалов, но не все готовы уделять им много внимания и играть с ними активно.
Кошки могли бы поддаваться дрессировке, если бы захотели. Однако ваша любимица не хочет следовать чужим правилам, так как не видит в этом смысла.
Эти удивительные создания не любят человека так сильно, как нам бы хотелось. В редких случаях кошка скучает по своему хозяину, но чаще всего она просто испытывает стресс из-за новой обстановки, а не из-за разлуки с хозяином.
Кошки уверены, что ваша квартира принадлежит им, а людям они лишь позволяют жить рядом.
Эти красивые домашние питомцы давно поняли, что человек неравнодушен к ним, и научились манипулировать. Ученые считают, что даже классическое мяуканье кошки разработали специально для общения с людьми, так как между собой они используют другие звуковые сигналы.