Мопсы в черном списке: как правильно перевозить домашних животных в самолетах

Россиянам рассказали, как правильно перевозить домашних животных в самолетах

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пора отпусков наступила, и множество горожан мечтают отправиться в путешествие в компании своих пушистых друзей. Но увы, уже в этом году произошли первые случаи неудачных перелетов — недавно на борту самолета скончалась кошка Маруся. Это привело к обсуждению необходимости внедрения новых правил. О том, как правильно перевозить домашних питомцев на борту самолетов.

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Пауков, черепах и крыс — лучше оставить дома? Немногие готовы оставить своих питомцев во время отпуска, будь то собака, кошка или что-то более экзотическое. Поэтому авиакомпании настаивают на том, что важно заранее изучить правила перевозки домашних животных, иначе ваш отпуск может обернуться провалом, сообщает tmn.aif.ru.

Стоит отметить, что для внесения питомцев в список пассажиров разрешены только кошки и собаки. В большинстве случаев авиакомпании относятся менее лояльно к членистоногим, грызунам и пресмыкающимся. Тем не менее, владельцы экзотических питомцев часто делятся своими советами в сети. Некоторые рискуют перевозить пауков в ручной клади, но опытные хозяева предупреждают о возможных проблемах с температурой в багаже, которые могут негативно сказаться на здоровье животного.

Кстати, многие авиакомпании запрещают перевозку брахицефалов (собак с приплюснутыми мордами, таких как мопсы, бульдоги и шарпеи) из-за особых здоровенных рисков. Однако некоторые, такие как "Аэрофлот", предоставляют определенные исключения, но требуют предварительной консультации с ветеринаром.

Соблюдение размеров также важно. У каждой авиакомпании свои ограничения по весу и размерам переносок. Например, "Utair" позволяет перевозить животных весом до 50 кг в багажном отделении, до 10 кг в мягкой переноске и до 20 кг в жесткой. "Аэрофлот" и "S7 Airlines" имеют свои собственные требования.

Необходимо также учесть, что каждый питомец должен иметь ветеринарное свидетельство международного образца и паспорт с прививками. Эти документы можно получить в ветеринарной клинике. Однако для путешествий внутри России такие документы не требуются, за исключением ветеринарной справки формы 1.

Перед поездкой за границу рекомендуется ознакомиться с требованиями конкретной страны. Например, в Израиле существуют особенные правила для ввоза собак определенных пород. Авиакомпании также просят уведомить их заранее о планируемой перевозке животного. Обычно это требуется сделать за 48 часов до вылета, так как на борту самолета ограниченное количество мест для питомцев.