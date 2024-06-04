Обычно ожирение у животных развивается незаметно, и хозяину, видящему своего питомца каждый день, может быть трудно заметить визуальные или поведенческие изменения.
В таком случае рекомендуется обратить внимание на три ключевых признака, указывающих на возможное наличие лишнего веса у животного:
Уменьшение активности
Если ранее ваш кот активно играл с мячом или легко запрыгивал на высокие шкафы, но теперь большую часть времени проводит на диване, это может быть признаком лишнего веса. Снижение активности часто связано с болями в суставах или одышкой, обусловленными ожирением.
Визуальные изменения
У здоровой кошки обычно чувствуются костные выступы, такие как ребра и позвоночник, и у неё хорошо развита мускулатура. При ожирении же кот теряет талию, появляются жировые складки и висячий живот, что делает ощупывание костей более сложным.
Повышенный аппетит
Стоит сравнить, как часто вы кормите животное сейчас и как это было раньше. Если кот начинает потреблять еду чаще, быстро заканчивает порции и просит добавки, возможно, это связано с увеличением размера желудка из-за ожирения.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.