С чем связано подергивание ушей у кошек: ответ удивит любого

Кошки иногда могут испытывать периодическое подёргивание ушей, что может вызвать беспокойство у их владельцев. Часто люди задаются вопросом, не связано ли это с какими-то здоровьем их питомца.
К счастью, большинство таких случаев не требует особых действий, поскольку подёргивание ушей обычно является нормальной реакцией кошек на различные звуки и не указывает на серьёзные проблемы.
Однако, если к подёргиванию ушей добавляются чесание и сильное трясение головы, это может быть признаком проблем, таких как паразиты или болезни уха. В таких случаях важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.
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