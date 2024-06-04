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Как отучить кошку царапать мебель: самый действенный метод

Стало известно, как отучить кошку царапать мебель

2:24
Зоосфера » Кошки

Кошки часто царапают мебель по ряду причин. Первая из них — маркировка территории и оставление своего аромата. Также это способ поддержания когтей в хорошем состоянии и проявление инстинктивного поведения, заложенного на уровне генов.

Стало известно, как отучить кошку царапать мебель
Фото: unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для защиты мебели от повреждений необходимо понимать эти мотивы и искать альтернативные способы удовлетворения потребностей животных. К примеру, можно приобрести специальные когтеточки, стимулируя кота использовать их, а не диван. Полезно также предложить разнообразные игрушки и регулярно устраивать игровые сессии, чтобы отвлекать внимание от мебели. Применение специальных ароматизированных спреев с запахом цитруса или горького ореха, которые не нравятся котам, также может быть эффективным. Дополнительно можно использовать двусторонний скотч или фольговые наклейки, которые создают дискомфорт при контакте с лапами.

Терпение и внимание к потребностям кошки помогут решить проблему. При правильном подходе можно направить инстинкты кота в безопасное русло, сохраняя невредимость домашнего убранства.

Если кошка продолжает повреждать мебель, возможно, ей не хватает возможностей для активности и исследования. Установка специальных полок, лестниц или домиков на стенах поможет кошке забираться на высоту и исследовать пространство. Игровые комплексы с платформами разной высоты, туннелями и лазами также способствуют активности и удовлетворяют естественные инстинкты.

Создание "царства когтей" — уголка с когтеточками, обтянутыми веревкой или ковром, — позволит кошке реализовать свои потребности без вреда для мебели. Кроме того, ежедневные активные игры с хозяином, включая использование лазерной указки или веревочных игрушек, активизируют охотничий инстинкт питомца.

Подходящие меры и удовлетворение естественных потребностей кошки значительно снизят риск повреждения мебели. Основные советы включают предоставление индивидуальных когтеточек, регулярную стрижку когтей, использование ароматических спреев, установку игровых комплексов, создание специальных зон для царапания и активное взаимодействие с кошкой. Если методы не работают, следует обратиться к специалисту.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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