Как сделать отпугиватель котов: все дачники вздохнули с облегчением

Беспризорные кошки или чужие коты могут создавать различные трудности в вашем дворе, от повреждения имущества до выкапывания клумб и конфликтов с вашими животными.

Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported