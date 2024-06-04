Как сделать отпугиватель котов: все дачники вздохнули с облегчением

Беспризорные кошки или чужие коты могут создавать различные трудности в вашем дворе, от повреждения имущества до выкапывания клумб и конфликтов с вашими животными.
Наиболее гуманный метод защиты от этих неприятностей — это использование средств для отпугивания кошек.
Такие устройства полезны не только на улице, но и в доме, если вы не желаете видеть вашего питомца в определённых местах.
Вы можете купить готовое средство — например, водяное, ультразвуковое или аэрозольное, — либо изготовить его самостоятельно.
Создание домашнего отпугивателя займёт всего несколько минут и требует простых ингредиентов: изготовители используют вещества с резким запахом, такие как уксус, перец, чеснок и эфирные масла. Рассмотрим последний вариант: возьмите эфир масла лимона, лаванды, апельсина, эвкалипта, сандала или мяты (можно комбинировать).
Растворите шесть капель выбранного масла в 150 мл воды и перелейте в распылитель.
Такую смесь можно применять для обработки различных предметов — проводов, мебели, растений и прочего. Важно избегать использования на светлых тканях, чтобы избежать пятен.
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