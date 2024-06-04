Когда люди играют со своей кошкой, они иногда показывают животному "злую руку" — это когда ладонь раскрыта, а пальцы немного раздвинуты и согнуты.
Однако такой жест не следует повторять. Изначально испуг кота может показаться забавным, но последствия такой игры могут быть неприятными как для животного, так и для его владельца. Этот жест часто вызывает агрессию у кошек, и они могут даже напасть на человека.
Причина такой реакции не совсем ясна, но предполагается, что кошка может воспринимать "злую руку" как угрозу или предвестника боли. Хотя иногда кошки и хотят поиграть, реагируя на такой жест, всё же лучше избегать его, чтобы не подвергать стрессу животное.
В противном случае игра может закончиться укусами и царапинами. Вспомните, как мы ранее объясняли значение подергивания ушей у кошки.
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