По усам и лапам не найдут: что делать, если вы потеряли паспорт питомца

В мультфильмах усы, лапы и хвост могут служить удостоверением личности для животных, но в жизни необходимы официальные документы, такие как ветеринарный паспорт. Этот документ содержит медицинскую и фактическую информацию о питомце и его владельце.
Если ветеринарный паспорт потерян, его нужно будет восстановить. Если ваша кошка была зарегистрирована в лицензированной клинике, это можно сделать довольно легко, особенно если животное имеет чип.
Однако если питомец посещал различные клиники или получал помощь на дому, может возникнуть сложность с восстановлением данных. В таком случае потребуется оформление нового ветпаспорта, что включает прохождение диагностического обследования и получение новых прививок, что абсолютно безопасно для здоровья животного.
Процесс оформления ветеринарного паспорта прост и занимает всего несколько минут. Наличие такого документа позволяет без проблем путешествовать с питомцем как внутри страны, так и за рубежом, а также всегда иметь под рукой всю информацию о его здоровье.
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