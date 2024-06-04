По усам и лапам не найдут: что делать, если вы потеряли паспорт питомца

Россиянам ответили, что делать, если потерять паспорт домашнего животного

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мультфильмах усы, лапы и хвост могут служить удостоверением личности для животных, но в жизни необходимы официальные документы, такие как ветеринарный паспорт. Этот документ содержит медицинскую и фактическую информацию о питомце и его владельце.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если ветеринарный паспорт потерян, его нужно будет восстановить. Если ваша кошка была зарегистрирована в лицензированной клинике, это можно сделать довольно легко, особенно если животное имеет чип.

Однако если питомец посещал различные клиники или получал помощь на дому, может возникнуть сложность с восстановлением данных. В таком случае потребуется оформление нового ветпаспорта, что включает прохождение диагностического обследования и получение новых прививок, что абсолютно безопасно для здоровья животного.

Процесс оформления ветеринарного паспорта прост и занимает всего несколько минут. Наличие такого документа позволяет без проблем путешествовать с питомцем как внутри страны, так и за рубежом, а также всегда иметь под рукой всю информацию о его здоровье.