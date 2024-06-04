Эти действия хозяина разбивают нервную систему собаки

Кинологи назвали действия собаки, которые наносят вред нервной системе собаки

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый хозяин собаки ежедневно совершает действия, которые не нравятся его питомцу, даже если он и считается идеальным владельцем.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Проблему изменить сложно, поскольку речь идет о повседневных действиях, которые собаки воспринимают неверно.

Когда хозяин уходит из квартиры

Людям нужно ходить на работу или в магазин, а собаки чувствуют себя одинокими и могут завидовать хозяину, думая, что он где-то развлекается без них.

Изменить это непросто, но можно пытаться компенсировать отсутствие долгими прогулками и играми.

Когда хозяин пользуется смартфоном

Собаке не нравится, когда ее хозяин постоянно увлечен светящимся устройством, которое отнимает его внимание.

Хотя полностью отказаться от гаджетов нереально, стоит стараться уделять время своему четвероногому другу и не отталкивать его, когда он подходит в момент интернет-серфинга.

Когда хозяин готовит еду

Собака не понимает, зачем человек добавляет специи в хорошее мясо и зачем обжаривает его до состояния "угольков".

Эксперты подчеркивают, что многие владельцы собак не готовы к таким сложностям, которые возникают после приобретения питомца.