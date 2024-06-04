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Почему собака любит будить хозяина по ночам: все не просто так

Кинологи объяснили, почему собака будит хозяина по ночам

1:31
Зоосфера » Собаки

Иногда собака может игнорировать распорядок дня своего владельца и попытаться разбудить его посреди ночи.

Кинологи объяснили, почему собака будит хозяина по ночам
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако такое поведение не случайно: собаки тоже любят спать. Специалисты объяснили, почему питомец может пытаться разбудить хозяина ночью.

Существует три основные причины:

  • Голод. Неопытные владельцы часто забывают, что ужин для собаки должен быть сытным, чтобы она могла спокойно спать всю ночь. Лучше всего кормить питомца мясными продуктами, которые наиболее полезны для его здоровья. Если собака сильно проголодается, она начнет просить еду у своего хозяина.
  • Естественные потребности. У собаки могут возникнуть неожиданные проблемы с желудочно-кишечным трактом или мочеполовой системой. Если она понимает, что не сможет дотерпеть до утра, она будет пытаться разбудить хозяина, чтобы избежать неприятностей дома.

Это может быть вызвано несвежей или некачественной пищей. Также собака могла случайно съесть что-то непредназначенное для неё.

Недержание мочи может быть признаком цистита. В таком случае лучше обратиться к ветеринару.

  • Страх. Собаки тоже могут испытывать страх. Учитывайте, что их органы чувств очень развиты, поэтому вы можете не понять, что именно напугало вашего питомца.

В таких случаях собака ищет защиты у хозяина, которого считает своим лидером.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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