Зачем собаки трогают человека лапой: специалисты назвали 3 причины

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Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой

1:02
Зоосфера » Собаки

Собаки стремятся общаться с людьми по-своему, и часто используют свои лапы для передачи определенных сообщений. Однако не все хозяева понимают, что именно хотят сказать их питомцы.

Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой
Фото: flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специалисты выделяют три основных значения этого жеста:

  • Приглашение к совместному времяпрепровождению. Если вы заняты, а собака находится в одиночестве, она может использовать лапу, чтобы пригласить вас на прогулку или игру. Стоит отвлечься от своих дел и уделить время своему питомцу.
  • Выражение одобрения. Когда вы вычесываете, гладите или массируете собаку, она может сигнализировать лапой, что ей это очень нравится. В таком случае стоит продолжить эти приятные для нее действия.
  • Ожидание вашего одобрения. Собака может быть неуверенной в своих поступках. Если она сомневается в правильности своих действий, то с помощью лапы она ищет вашего совета. Просто поддержите ее.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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