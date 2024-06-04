Зачем собаки трогают человека лапой: специалисты назвали 3 причины

Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки стремятся общаться с людьми по-своему, и часто используют свои лапы для передачи определенных сообщений. Однако не все хозяева понимают, что именно хотят сказать их питомцы.

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Специалисты выделяют три основных значения этого жеста:

Приглашение к совместному времяпрепровождению. Если вы заняты, а собака находится в одиночестве, она может использовать лапу, чтобы пригласить вас на прогулку или игру. Стоит отвлечься от своих дел и уделить время своему питомцу.

Выражение одобрения. Когда вы вычесываете, гладите или массируете собаку, она может сигнализировать лапой, что ей это очень нравится. В таком случае стоит продолжить эти приятные для нее действия.

Ожидание вашего одобрения. Собака может быть неуверенной в своих поступках. Если она сомневается в правильности своих действий, то с помощью лапы она ищет вашего совета. Просто поддержите ее.