Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечение легендарного гонщика Михаэля Шумахера обходится его семье очень дорого
Ксения Бородина показала, как доит корову
Тосты с сахаром и корицей: десерт на скорую руку
Эти растения будут дружить со щавелем
Понимаем тренд контуринга волос: внимание деталей
Кинологи рассказали, почему собака трогает человека лапой
В Европе появились клещи-монстры, которые переносят опасное заболевание
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью
Как правильно ухаживать за шерстью кошки: самые главные моменты

Стало известно, как ухаживать за шерстью кошки

1:06
Зоосфера » Кошки

Кошки восхищают большинство людей своей красивой шерстью, но за ней требуется надлежащий уход.

Стало известно, как ухаживать за шерстью кошки
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Если не уделять питомцу достаточного внимания, его внешний вид может ухудшиться, а в квартире появятся "шерстяные ковры".

Эксперты выделяют три ключевых правила ухода:

  • Уход за шерстью. Кошку необходимо регулярно вычесывать. Это важно не только в период линьки, но и в качестве профилактики. Рекомендуется проводить вычесывание примерно раз в неделю. Если ваша кошка очень пушистая, потребуется более частый уход.
  • Питание. Правильное питание способствует красивому виду шерсти кошки. Чрезмерная потеря шерсти может свидетельствовать о несбалансированном рационе. В таком случае стоит подобрать другой корм.
  • Витамины. Иногда одного питания недостаточно. В этом случае стоит выбрать специальные витамины для улучшения состояния шерсти. Это особенно важно, если кошка питается натуральной пищей.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Microsoft отключила больше половины корпоративных клиентов в России
В разных советских мультфильмах встречались персонажи с одинаковой внешностью
Президенту Франции Макрону предложили самому воевать на Украине
У Индии есть все шансы стать площадкой мирового офиса
Стало известно, как ухаживать за шерстью кошки
АвтоВАЗ настаивает на локализации для доступа к субсидиям на электромобили
Три мифа о брекетах, в которые мы все еще верим
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют
Яна Рудковская вывезла свою маму на отдых на Мальдивы
Как приготовить маффины с корицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников