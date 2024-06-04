Как правильно ухаживать за шерстью кошки: самые главные моменты

Кошки восхищают большинство людей своей красивой шерстью, но за ней требуется надлежащий уход.
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Если не уделять питомцу достаточного внимания, его внешний вид может ухудшиться, а в квартире появятся "шерстяные ковры".
Эксперты выделяют три ключевых правила ухода:
Уход за шерстью. Кошку необходимо регулярно вычесывать. Это важно не только в период линьки, но и в качестве профилактики. Рекомендуется проводить вычесывание примерно раз в неделю. Если ваша кошка очень пушистая, потребуется более частый уход.
Питание. Правильное питание способствует красивому виду шерсти кошки. Чрезмерная потеря шерсти может свидетельствовать о несбалансированном рационе. В таком случае стоит подобрать другой корм.
Витамины. Иногда одного питания недостаточно. В этом случае стоит выбрать специальные витамины для улучшения состояния шерсти. Это особенно важно, если кошка питается натуральной пищей.
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