Какие признаки говорят о том, что кошка вами манипулирует: моменты, на которые стоит обратить внимание

Эксперты ответили, как кошки умеют манипулировать

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это удивительно умные существа, которые умеют воздействовать на человека.

Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Их влияние настолько велико, что многие хозяева не осознают, как искусно ими управляют. Специалисты раскрыли признаки, по которым можно распознать эти манипуляции.

Обратите внимание на следующие моменты:

Голос

Если присмотреться к тому, как кошки общаются друг с другом в естественной среде, становится очевидно, что они используют другие способы коммуникации. Некоторые исследователи считают, что кошки "изобрели" мяуканье специально для взаимодействия с человеком.

Обычно кошка подает голос, чтобы получить еду.

Нежность

Мы хотим верить, что животное проявляет ласку из-за любви к человеку. Однако научные исследования показывают, что кошкам безразличен человек.

Они не способны испытывать такие глубокие чувства, как собаки.

Поэтому все их нежные действия — это манипуляция.

Совместный сон

В редких случаях кошка делит спальное место с человеком из-за привязанности. Чаще всего животное использует хозяина для своих целей.

В частности, кошка следит за тем, чтобы вы проснулись пораньше и покормили ее.

Также питомец ложится с вами, чтобы получить защиту в случае необходимости.