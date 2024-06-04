Как порадовать собаку: специалисты дали ответ

Каждый владелец желает, чтобы его питомец был не только сытым, но и счастливым.
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Поэтому важно время от времени уделять внимание настроению вашего питомца: если пренебрегать этим, он может начать выглядеть унылым.
Эксперты поделились советами, как порадовать собаку.
Вот несколько способов, которые стоит взять на заметку:
Прогулка. Практически любая собака обрадуется, когда вы начинаете собираться на улицу. Для вашего питомца это один из немногих способов исследовать окружающий мир. Меняющиеся запахи всегда поддерживают интерес собаки к окружающей территории.
Лакомства. Собаки никогда не откажутся от вкусного угощения, которое приготовил для них любящий хозяин. Часто такие лакомства содержат важные витамины и питательные вещества.
Домашний груминг. Многие собаки обожают, когда их вычесывают. Во-первых, это уделение внимания, что само по себе важно. Во-вторых, это приятно, как массаж.
Игры. Ни одна собака не откажется от игры со своим владельцем. Даже если собака только что спала, она сразу же оживится и обрадуется интересному времяпрепровождению.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?