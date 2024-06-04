Как порадовать собаку: специалисты дали ответ

Кинологи рассказали, как порадовать свою собаку

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец желает, чтобы его питомец был не только сытым, но и счастливым.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому важно время от времени уделять внимание настроению вашего питомца: если пренебрегать этим, он может начать выглядеть унылым.

Эксперты поделились советами, как порадовать собаку.

Вот несколько способов, которые стоит взять на заметку:

Прогулка. Практически любая собака обрадуется, когда вы начинаете собираться на улицу. Для вашего питомца это один из немногих способов исследовать окружающий мир. Меняющиеся запахи всегда поддерживают интерес собаки к окружающей территории.

Лакомства. Собаки никогда не откажутся от вкусного угощения, которое приготовил для них любящий хозяин. Часто такие лакомства содержат важные витамины и питательные вещества.

Домашний груминг. Многие собаки обожают, когда их вычесывают. Во-первых, это уделение внимания, что само по себе важно. Во-вторых, это приятно, как массаж.

Игры. Ни одна собака не откажется от игры со своим владельцем. Даже если собака только что спала, она сразу же оживится и обрадуется интересному времяпрепровождению.