Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список

Эксперты назвали 3 породы кошек, которые равнодушны к человеку

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие привыкли считать кошек милыми и ласковыми домашними питомцами, нуждающимися в нашем внимании и заботе.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако не все породы кошек одинаково благосклонны к проявлениям нежности. Некоторые виды кошачьих не только равнодушны к людям, но и не приветствуют внимание в свою сторону.

Эксперты выделяют три породы, владельцы которых могут только любоваться своими любимицами.

Это следующие породы:

Балинезийская

Эти изящные красавицы воплощают восточную таинственность. Несмотря на свою красоту и необычную внешность, на руках они сидеть не будут. Балинезийская кошка позволяет вам жить на "своей" территории, но не более того.

Ориентальная

Эти восточные кошки удивительной красоты совершенно равнодушны к своим хозяевам. Они привыкли жить по своим правилам, и инициативу со стороны хозяев не приветствуют.

Британская

Эта популярная порода кошек обладает очень милой внешностью и напоминает ожившие плюшевые игрушки.

Однако их нельзя назвать ласковыми: британцы не любят, когда кто-то вторгается в их личное пространство.