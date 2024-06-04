Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список

Многие привыкли считать кошек милыми и ласковыми домашними питомцами, нуждающимися в нашем внимании и заботе.
Однако не все породы кошек одинаково благосклонны к проявлениям нежности. Некоторые виды кошачьих не только равнодушны к людям, но и не приветствуют внимание в свою сторону.
Эксперты выделяют три породы, владельцы которых могут только любоваться своими любимицами.
Это следующие породы:
Балинезийская
Эти изящные красавицы воплощают восточную таинственность. Несмотря на свою красоту и необычную внешность, на руках они сидеть не будут. Балинезийская кошка позволяет вам жить на "своей" территории, но не более того.
Ориентальная
Эти восточные кошки удивительной красоты совершенно равнодушны к своим хозяевам. Они привыкли жить по своим правилам, и инициативу со стороны хозяев не приветствуют.
Британская
Эта популярная порода кошек обладает очень милой внешностью и напоминает ожившие плюшевые игрушки.
Однако их нельзя назвать ласковыми: британцы не любят, когда кто-то вторгается в их личное пространство.
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