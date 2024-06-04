Почему маленьких собак нельзя спускать с поводка на улице: россиян призывают не делать это

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Кинологи объяснили, почему нельзя спускать с поводка маленьких собак

1:28
Зоосфера » Собаки

Мы привыкли думать, что на поводке обязательно водят своих питомцев только владельцы крупных и средних собак.

Кинологи объяснили, почему нельзя спускать с поводка маленьких собак
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Никто особо не возмущается, если видит "на свободе" йоркширского терьера. Тем не менее, эксперты считают, что маленьких собак также не следует отпускать с поводка.

Есть минимум три причины, по которым не стоит проявлять беспечность:

  • Это всё-таки собака. Несмотря на свои миниатюрные размеры, они обладают всеми инстинктами полноценного животного. Исследования показывают, что чаще всего на человека нападают именно небольшие собаки. Хотя серьёзного вреда они не нанесут, но могут испортить настроение и повредить вещи незнакомому человеку.
  • Опасности города. В городских условиях опасность может подстерегать вашего питомца на каждом шагу. Собаки могут не заметить, например, велосипедиста, или, что ещё хуже, выбежать на дорогу.
  • Другие собаки. Маленькие псы часто ведут себя вызывающе. Они могут "вызывать на бой" крупных собак, постоянно их облаивая или подбегая. Даже самый дисциплинированный крупный пёс иногда может поддаться инстинктам и воспринимать маленькое животное как добычу.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем вашего миниатюрного любимца, всегда держите его на поводке. При потенциальной угрозе лучше всего взять его на руки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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