Как отучить собаку лаять в квартире: самые действенные методы

Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки сталкивается с проблемой неконтролируемого лая. Чем старше собака, тем громче и мощнее становится её голос.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это приводит к множеству нежелательных последствий: ссоры с соседями, недосыпание и головные боли. Конечно, такие "привычки" питомца необходимо искоренять.

Причины Для начала нужно выяснить причины такого поведения у животного. Их может быть множество и они разнообразны.

Наиболее распространённые:

Собака болеет. Если животное резко меняет своё поведение, например, начинает оставлять неприятные "сюрпризы" или, как в данном случае, громко лаять, следует внимательно присмотреться к своему питомцу. Возможно, его что-то беспокоит, и он пытается это показать. Лучшим решением будет обратиться к ветеринару.

Состояние возбуждения. Собака - очень эмоциональное животное. Не всегда её открытость миру является позитивной: лай на проходящего мимо кота или реакция на возвращение хозяина домой могут провоцировать лай. Здесь поможет метод отвлечения. Когда собака снова начинает бурно реагировать, нужно отвлечь её командами, например, "лежать!".

Собака боится. Это часто встречается, но не так просто решается. Питомец может бояться оставаться один дома или быть запертым в помещении. Можно включить музыку или радио на время отсутствия хозяев, чтобы звуки заполняли тишину и создавали иллюзию присутствия человека. Если это не помогает, стоит обратиться к профессиональному кинологу или отдавать собаку в специальный садик.

Пытается привлечь внимание. Это самая распространённая причина. Питомец начинает громко лаять, чтобы хозяин обратил на него внимание. Возможно, собаке что-то нужно: поесть или поиграть. Если такое поведение выходит за рамки, следует показать питомцу, что привлекать внимание можно и другими способами, например, скрести лапами.

Собака хочет поиграть. С хозяином или другими собаками – неважно. Питомец хочет привлечь внимание сородичей и побегать с ними – это абсолютно нормально. Но хозяину нужно решить, не выходит ли такое поведение за рамки, и стоит ли лишать собаку игры, пока она не успокоится.

Собака проявляет агрессию. По своей природе собаки – защитники, охраняющие свою территорию. В таком случае потребуется много усилий на дрессировку. Следует ввести команды "Тихо!" и "Голос!", показать разницу между ними. На прогулке нужно скомандовать "Голос!", а затем прикрыть рот питомцу рукой. После этого закрепить успех угощением и повторять навык в течение нескольких месяцев.

Ошибки в дрессировке

Не нужно бить собаку и мучить её. Это подорвет доверие питомца к хозяину. В результате собака не будет показывать результатов и начнет бояться владельца.

Не нужно кричать на собаку. Повышение голоса провоцирует собак лаять ещё громче.

Не стоит игнорировать лай. Таким образом собака может пытаться сообщить что-то важное. Лучше уделить ей больше внимания.

Дрессировки должны быть регулярными. Нерегулярные тренировки не дадут результатов и приведут к потере времени.

Главное в дрессировке собаки и отучении её от лая – терпение!