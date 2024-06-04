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Как отучить собаку лаять в квартире: самые действенные методы

Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире

3:40
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки сталкивается с проблемой неконтролируемого лая. Чем старше собака, тем громче и мощнее становится её голос.

Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это приводит к множеству нежелательных последствий: ссоры с соседями, недосыпание и головные боли. Конечно, такие "привычки" питомца необходимо искоренять.

Причины Для начала нужно выяснить причины такого поведения у животного. Их может быть множество и они разнообразны.

Наиболее распространённые:

  • Собака болеет. Если животное резко меняет своё поведение, например, начинает оставлять неприятные "сюрпризы" или, как в данном случае, громко лаять, следует внимательно присмотреться к своему питомцу. Возможно, его что-то беспокоит, и он пытается это показать. Лучшим решением будет обратиться к ветеринару.
  • Состояние возбуждения. Собака - очень эмоциональное животное. Не всегда её открытость миру является позитивной: лай на проходящего мимо кота или реакция на возвращение хозяина домой могут провоцировать лай. Здесь поможет метод отвлечения. Когда собака снова начинает бурно реагировать, нужно отвлечь её командами, например, "лежать!".
  • Собака боится. Это часто встречается, но не так просто решается. Питомец может бояться оставаться один дома или быть запертым в помещении. Можно включить музыку или радио на время отсутствия хозяев, чтобы звуки заполняли тишину и создавали иллюзию присутствия человека. Если это не помогает, стоит обратиться к профессиональному кинологу или отдавать собаку в специальный садик.
  • Пытается привлечь внимание. Это самая распространённая причина. Питомец начинает громко лаять, чтобы хозяин обратил на него внимание. Возможно, собаке что-то нужно: поесть или поиграть. Если такое поведение выходит за рамки, следует показать питомцу, что привлекать внимание можно и другими способами, например, скрести лапами.
  • Собака хочет поиграть. С хозяином или другими собаками – неважно. Питомец хочет привлечь внимание сородичей и побегать с ними – это абсолютно нормально. Но хозяину нужно решить, не выходит ли такое поведение за рамки, и стоит ли лишать собаку игры, пока она не успокоится.
  • Собака проявляет агрессию. По своей природе собаки – защитники, охраняющие свою территорию. В таком случае потребуется много усилий на дрессировку. Следует ввести команды "Тихо!" и "Голос!", показать разницу между ними. На прогулке нужно скомандовать "Голос!", а затем прикрыть рот питомцу рукой. После этого закрепить успех угощением и повторять навык в течение нескольких месяцев.

Ошибки в дрессировке

  • Не нужно бить собаку и мучить её. Это подорвет доверие питомца к хозяину. В результате собака не будет показывать результатов и начнет бояться владельца.
  • Не нужно кричать на собаку. Повышение голоса провоцирует собак лаять ещё громче.
  • Не стоит игнорировать лай. Таким образом собака может пытаться сообщить что-то важное. Лучше уделить ей больше внимания.
  • Дрессировки должны быть регулярными. Нерегулярные тренировки не дадут результатов и приведут к потере времени.

Главное в дрессировке собаки и отучении её от лая – терпение!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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