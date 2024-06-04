Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пакистан отказался от участия в "мирной конференции" в Швейцарии
Правительство поддержало расширение дачной амнистии на хозпостройки
Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C
Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании
Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире
Подкормки для максимального урожая огурцов
Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"
Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
Как размер собаки коррелирует с риском рака костей: полезно знать

Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак

0:55
Зоосфера » Собаки

Британские исследователи на примере собак доказали, что размер животного влияет на риск развития рака костей. Они также определили, какие породы домашних животных наиболее подвержены остеосаркоме, агрессивной форме рака костей у млекопитающих.

Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты проанализировали свыше тысячи случаев этого заболевания у собак и обнаружили, что 27 пород, в основном крупных, имеют высокий риск развития остеосаркомы. В то время как 30 пород, преимущественно мелкие, такие как джек-рассел и французский бульдог, имеют меньший риск.

Авторы исследования пришли к выводу, что возникновение онкологии связано с массой тела и длиной ног собак. Эти данные, по словам ученых, указывают на необходимость более тщательного осмотра крупных пород, таких как датский дог и ротвейлер.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко
Порье: "Мой нос точно сломан"
Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами
Эти удобрения подойдут для толстянки
Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников