Как размер собаки коррелирует с риском рака костей: полезно знать

Британские исследователи на примере собак доказали, что размер животного влияет на риск развития рака костей. Они также определили, какие породы домашних животных наиболее подвержены остеосаркоме, агрессивной форме рака костей у млекопитающих.
Специалисты проанализировали свыше тысячи случаев этого заболевания у собак и обнаружили, что 27 пород, в основном крупных, имеют высокий риск развития остеосаркомы. В то время как 30 пород, преимущественно мелкие, такие как джек-рассел и французский бульдог, имеют меньший риск.
Авторы исследования пришли к выводу, что возникновение онкологии связано с массой тела и длиной ног собак. Эти данные, по словам ученых, указывают на необходимость более тщательного осмотра крупных пород, таких как датский дог и ротвейлер.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?