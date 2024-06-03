Как правильно кормить щенка: ошибается каждый второй

Если в вашем доме появился новый член семьи — щенок, важно тщательно продумать его рацион.
Многие владельцы обращаются за советом к заводчику или ветеринару, чтобы составить правильное меню для своего питомца.
Однако этот вопрос не так сложен, как может показаться.
Эксперты считают, что рацион должен учитывать потребности растущего организма.
Что стоит включить в рацион щенка:
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