Как правильно кормить щенка: ошибается каждый второй

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Ветеринары рассказали, как кормить щенка

1:06
Зоосфера » Собаки

Если в вашем доме появился новый член семьи — щенок, важно тщательно продумать его рацион.

Ветеринары рассказали, как кормить щенка
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие владельцы обращаются за советом к заводчику или ветеринару, чтобы составить правильное меню для своего питомца.

Однако этот вопрос не так сложен, как может показаться.

Эксперты считают, что рацион должен учитывать потребности растущего организма.

Что стоит включить в рацион щенка:

  • Прекрасным вариантом является полезный творог, который служит хорошим источником необходимого кальция и нравится щенкам.
  • Не забывайте, что собакам (и взрослым, и щенкам) необходимо мясо. Однако лучше избегать свинины и выбирать более диетические сорта.
  • Не устраивайте "мясной пир" для питомца — это может быть вредно. Вместо этого сочетайте мясо с качественными кашами.
  • Можно разнообразить рацион овощами и фруктами. Но будьте внимательны: не все они подходят для собак. Лучшие варианты — яблоки, морковь, свекла.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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