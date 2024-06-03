Как кошки проявляют любовь: основные признаки

Стало известно, как кошки проявляют любовь

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают, что только собаки способны любить человека искренне и безусловно.

Кошек же часто воспринимают как хитрых манипуляторов, использующих человека лишь ради еды и крова. Однако это мнение не вполне справедливо: кошки тоже могут испытывать настоящие чувства к своим хозяевам.

Эксперты выявили несколько неожиданных признаков, которые свидетельствуют о любви вашего питомца.

Обратите внимание на следующие три сигнала:

Если кошка вас любит, она может пытаться слегка прикусить вас. Это часто происходит в момент, когда она вас облизывает. Поэтому не стоит реагировать агрессивно на такой укус, даже если он застал вас врасплох.

Животное будет стараться "подарить" что-то своему любимому человеку. Домашняя кошка может приносить найденные мелочи, бумажки или свои игрушки.

Если кошка живет в частном доме, то иногда ее "подарки" могут быть менее приятными, например, мертвые мыши или птицы.

Самым ярким проявлением нежных чувств кошки является ее "топтание". В такие моменты кошка мурлыкает, щурит глаза и практически не реагирует на внешние раздражители.