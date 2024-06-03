Как кошки проявляют любовь: основные признаки

Многие считают, что только собаки способны любить человека искренне и безусловно.
Кошек же часто воспринимают как хитрых манипуляторов, использующих человека лишь ради еды и крова. Однако это мнение не вполне справедливо: кошки тоже могут испытывать настоящие чувства к своим хозяевам.
Эксперты выявили несколько неожиданных признаков, которые свидетельствуют о любви вашего питомца.
Обратите внимание на следующие три сигнала:
Если кошка живет в частном доме, то иногда ее "подарки" могут быть менее приятными, например, мертвые мыши или птицы.
Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.