Что о кошках миф, а что правда: хватит питать иллюзии

Названы главные мифы о кошках

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

История о девяти жизнях у кошек и их ловкости при падении на лапы стала широко распространенным мифом, хотя точная дата её появления неизвестна. Некоторые принимают этот вымысел всерьёз, однако на самом деле кошки, как и другие живые существа, обладают лишь одной жизнью. Их конечности могут ломаться и получать повреждения так же, как у других животных. Ветеринары могут подтвердить, что кошки и коты, упавшие с высоты, могут оказаться на операционном столе, и не всегда им удаётся помочь.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Так называемая "аллергия на кошек" на самом деле вызывается не самими животными, а их шерстю, которая может быть в воздухе во время линьки. У людей с такой аллергией не обязательно возникает реакция на породистых кошек, например, сфинксов. Однако аллергическая реакция возможна из-за белка, содержащегося в слюне животного.

Хотя у кошек есть генетический инстинкт охотника, который природа им вложила, они не всегда выступают в роли смелых защитников дома. Каждая кошка имеет свой собственный характер и личность, поэтому некоторые из них могут равнодушно относиться к грызунам, а другие могут бояться их.

Отпускать кошек на улицу без присмотра не является правильным решением. Домашние кошки, выходящие на улицу, живут значительно меньше, чем те, кто проводит всю жизнь внутри дома. Вне дома могут быть различные опасности, такие как агрессивные собаки, автомобили и недоброжелательные люди. Кроме того, существует риск заражения различными болезнями, которые кошка может принести обратно в дом и передать своим владельцам.

Для контроля естественного инстинкта размножения владельцы кошек часто используют различные методы контрацепции, такие как таблетки или капли. Однако специалисты предупреждают, что такие методы могут нанести вред здоровью животного. Кошкам запрещается забеременеть в течение трёх месяцев после применения контрацептивов, чтобы предотвратить появление нежелательного потомства.

Молоко и рыба — традиционные лакомства для кошек, известные многим с детства. Однако сырая рыба, из-за содержания фосфора, может негативно сказываться на работе почек. При частом употреблении сырой рыбы также возможно внутреннее кровоизлияние из-за недостатка витамина К.