Пятерка спокойнейших пород кошек: обычно их покупают в семьи с детьми

Эксперты назвали породы спокойных кошек

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В любой семье, особенно если есть дети, иногда появляется желание завести домашнего любимца. Часто выбор падает на кошек. Но какие породы лучше всего подходят для большой семьи и смогут спокойно поладить с ребёнком?

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Рэгдолл

Мейн-кун

Сибирская кошка

Русская голубая

Бурманская кошка

Рэгдолл

Рэгдоллы — это крупные кошки с шелковистой густой и длинной шерстью. Они считаются одной из самых крупных домашних пород. Эти кошки всегда ласковы, спокойны и очень любвеобильны. Они стремятся угодить всем членам семьи, от взрослых до детей. Благодаря этому они становятся отличными семейными любимцами, легко уживаясь с любым членом семьи и оставаясь очень контактными.

Мейн-кун

Очаровательные, умные и любящие детей гиганты. Мейн-кунов отличает их рассудительность и спокойствие, что делает их одной из лучших семейных пород. Они прекрасно уживаются с другими домашними животными и очень любят детей, выступая в роли отличных "нянь". Однако стоит помнить, что мейн-куны обладают чувством собственного достоинства и не всегда любят сидеть на руках или позволять себя гладить. При этом они очень игривы и охотно поддерживают предложенные им занятия.

Сибирская кошка

Кошка с роскошной шерстью, притягательной внешностью и спокойным характером. Сибирские кошки — одни из самых популярных пород в России. Они отличаются интеллектом, ловкостью, силой и смелостью, а также высоким уровнем чистоплотности. Эти кошки легко приучаются к туалету и прекрасно уживаются с другими животными, если те настроены дружелюбно. Кроме того, сибирские кошки являются долгожителями, некоторые особи могут доживать до 20 лет, не теряя своей энергии до старости.

Русская голубая

Средняя по размерам порода с аристократичным зеленоглазым взглядом и необычным окрасом. Русская голубая кошка получила популярность благодаря своей шерсти, которая имеет серо-голубой отлив и красиво переливается при движении. Эти кошки активны, любят прыжки и разнообразные игры. Они также очень чистоплотны и аккуратны. Взрослые особи могут быть застенчивыми и стараются уходить, если в доме появляются незнакомые люди.

Бурманская кошка

Главным достоинством этой кошки является её окрас — от тёмно-шоколадного до нежного кофейного, который чарует и завораживает. Бурманские кошки активны, любят игры и никогда не остаются на месте. Они очень дружелюбны, что позволяет им хорошо уживаться с другими домашними животными.