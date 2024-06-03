Эти 3 привычки раздражают кошек больше всего: как владелец может насолить питомцу

Эксперты ответили, какие привычки хозяина раздражают кошку

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мы привыкли жить рядом с кошками, но часто не задумываемся о том, насколько им комфортно.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя животные не могут говорить, а люди не умеют читать мысли, кошки явно показывают, что их беспокоит. Чтобы не раздражать вашу любимицу, важно знать, что именно может ей не нравиться.

Эксперты выделяют три привычки:

Уборка лотка по желанию. Некоторые владельцы не понимают, что для кошек чистота является одним из главных приоритетов. Питомец откажется пользоваться лотком, если сочтет его недостаточно чистым. Поэтому важно не только своевременно убирать фекалии, но и регулярно мыть туалет.

Некачественная еда. Здоровье любого существа зависит от качества пищи. Кошка не может сама выбрать себе корм и ест то, что ей дают. Однако никому не понравится невкусная еда, и кошки не исключение.

Встречи с незнакомыми людьми. Когда приходят гости, не стоит выносить кошку на руках, чтобы показать её друзьям. Это вызовет у питомца стресс, так как незнакомцы пугают его. Дайте кошке самой решить, когда ей выйти и "поздороваться" с гостями.