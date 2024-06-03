Как определить состояние кошки по ее мимике: канадские учёные дали ответ

Ветеринары из Канады разработали шкалу для диагностики боли у кошек.
Этот метод, по мнению ученых, позволит владельцам домашних животных, даже без специальной подготовки и оборудования, определить наличие болевых ощущений у питомцев по их мимике.
Авторы статьи рассказали, что для разработки шкалы провели эксперименты.
В ходе эксперимента добровольцев разделили на несколько групп: хозяева кошек, студенты, ветеринарные сестры и врачи. Им предложили определить степень болевых ощущений у кошек по фотографиям. Специалисты отметили, что участникам показывали снимки животных до и после медицинской помощи. Шкала включает пять показателей: положение головы, усов, ушей, напряжение морды и степень напряжения глазных орбит.
Все состояния оцениваются по шкале от нуля до двух баллов. Например, если усы свободно висят, значит, с питомцем все в порядке. Если усы выпрямлены и направлены вперед, то выставляется два балла.
Если общая сумма баллов превышает три, владельцу кошки рекомендуется обратиться к ветеринару.
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