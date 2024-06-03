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Как определить состояние кошки по ее мимике: канадские учёные дали ответ

Канадские ветеринары рассказали, как определить состояние кошки по ее мимике

1:13
Зоосфера » Кошки

Ветеринары из Канады разработали шкалу для диагностики боли у кошек.

Канадские ветеринары рассказали, как определить состояние кошки по ее мимике
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Tired_20-year-old_cat.jpg by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under CC BY 2.0 fr

Этот метод, по мнению ученых, позволит владельцам домашних животных, даже без специальной подготовки и оборудования, определить наличие болевых ощущений у питомцев по их мимике.

Авторы статьи рассказали, что для разработки шкалы провели эксперименты.

В ходе эксперимента добровольцев разделили на несколько групп: хозяева кошек, студенты, ветеринарные сестры и врачи. Им предложили определить степень болевых ощущений у кошек по фотографиям. Специалисты отметили, что участникам показывали снимки животных до и после медицинской помощи. Шкала включает пять показателей: положение головы, усов, ушей, напряжение морды и степень напряжения глазных орбит.

Все состояния оцениваются по шкале от нуля до двух баллов. Например, если усы свободно висят, значит, с питомцем все в порядке. Если усы выпрямлены и направлены вперед, то выставляется два балла.

Если общая сумма баллов превышает три, владельцу кошки рекомендуется обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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