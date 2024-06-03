Почему пес не хочет идти на улицу во время дождя: об этом мало кто знает

Кинологи рассказали, почему собака не хочет гулять во время дождя

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы привыкли думать, что собаки — это наши смелые и бесстрашные друзья, готовые справиться с любыми испытаниями.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Однако владельцы знают, что у их питомцев есть немало странных фобий и страхов. Например, щенки часто боятся лестниц, а взрослые собаки чувствуют себя неуютно во время грозы. Кроме того, они неохотно выходят на улицу, если идет дождь.

Хотя всем известно, что собаки обычно хорошо реагируют на воду, любят плавать и спокойно переносят купание. Почему же дождливая погода становится для них настоящим испытанием? Эксперты нашли простое объяснение, связанное с физиологическими особенностями животных.

Дело в том, что у собак прекрасно развито обоняние. Именно поэтому они часто могут найти дорогу домой и служат в правоохранительных органах. Из-за дождя уличные запахи становятся более интенсивными и отчетливыми, что сбивает пса с толку.

По этой причине любимец может начинать переживать, странно себя вести и иначе реагировать на привычную обстановку. Поэтому не стоит удивляться, если во время прогулки ваша спокойная собака превращается в нервное животное.