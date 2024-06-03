Почему кошка садится к хозяину спиной: рассказали специалисты

Стало известно, почему кошка садится спиной к хозяину

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки не могут разговаривать с нами в привычном понимании, но это не значит, что они не пытаются найти способ общения.

Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они используют голос и другие средства, чтобы выразить свои чувства, желания и эмоции.

Чаще всего кошки прибегают к тем "сигналам", которые им привычны в дикой природе.

Например, многие владельцы замечают, что кошка иногда демонстративно садится, поворачиваясь к человеку спиной. Специалисты полагают, что у этого жеста может быть несколько объяснений.

Что же означает этот знак?

Если у вас с питомцем был конфликт, кошка может показывать свое несогласие. Так ведут себя обиженные животные, которые чем-то недовольны.

Однако это не единственная причина.

Мало кто знает, что кошка может отвернуться, если хозяин утомил её своим вниманием.

Нужно помнить, что даже нашим любимцам иногда нужно уединение, чтобы успокоиться и достичь комфортного состояния. В такие моменты не стоит навязывать кошке своё присутствие.