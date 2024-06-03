Почему кошка садится к хозяину спиной: рассказали специалисты

Кошки не могут разговаривать с нами в привычном понимании, но это не значит, что они не пытаются найти способ общения.
Они используют голос и другие средства, чтобы выразить свои чувства, желания и эмоции.
Чаще всего кошки прибегают к тем "сигналам", которые им привычны в дикой природе.
Например, многие владельцы замечают, что кошка иногда демонстративно садится, поворачиваясь к человеку спиной. Специалисты полагают, что у этого жеста может быть несколько объяснений.
Если у вас с питомцем был конфликт, кошка может показывать свое несогласие. Так ведут себя обиженные животные, которые чем-то недовольны.
Однако это не единственная причина.
Мало кто знает, что кошка может отвернуться, если хозяин утомил её своим вниманием.
Нужно помнить, что даже нашим любимцам иногда нужно уединение, чтобы успокоиться и достичь комфортного состояния. В такие моменты не стоит навязывать кошке своё присутствие.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.