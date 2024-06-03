Купить и умереть: какие породы кошек считаются самыми опасными

Эксперты назвали самые опасные породы кошек

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Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, кошки не всегда такие безобидные, как кажутся на первый взгляд. Некоторые породы настолько агрессивны, что могут превратить совместную жизнь в настоящее испытание. Представляем рейтинг самых опасных кошек.

Саванна

Эта порода чрезвычайно агрессивна. Саванны практически невозможно приручить. Они своенравны, упрямы и независимы, с ярко выраженными хищническими инстинктами. Эти кошки могут нападать на прохожих, поэтому их не рекомендуется выгуливать без поводка.

Сиамская

Эти кошки обладают небесными глазами, но могут быть опасными и злобными. Сиамцы отличаются мстительностью, никогда не забывают обиды и могут постоянно вредить в отместку. Они агрессивны и часто нападают на детей и взрослых, а также не ладят с другими животными.

Абиссинская

Опасная порода, отличающаяся крайней озлобленностью и мстительностью. Абиссинских кошек практически невозможно приручить. Они не любят ласку и могут кусаться и царапаться, даже хозяев.

Манул

Этот кот не признает авторитет человека и чрезвычайно агрессивен. Манулы неуправляемы и нелюдимы, не рекомендуется содержать их в домашних условиях, так как они могут нанести серьёзный вред здоровью.

Мейн-кун

Мейн-куны — гиганты среди домашних кошек, их вес может превышать 15 кг. В порыве злости они могут причинить вред хозяину. Эти упрямцы предпочитают всё делать по-своему, что делает их опасными для домашнего содержания.

Камышовая

Эта дикая кошка напоминает рысь и обладает хищническими повадками. Камышовые кошки не поддаются дрессировке и не уживаются с людьми. В домашних условиях требуют постоянного внимания.

Британская

Капризная и эгоистичная порода, считающая себя хозяином в доме. Британские кошки не любят быть в замкнутом пространстве, ценят свободу и независимость. Они агрессивно настроены к ласке и не любят, когда их берут на руки.

Бенгальская

Харизматичная кошка с необычным окрасом. Бенгальцы умные и хитрые, капризные и требовательные. В юности они любят ласку, но во взрослом возрасте становятся агрессивными и могут вредить хозяевам.

Чаузи

Элегантная кошка, напоминающая пуму. Чаузи обладают роскошной шерстью и хищническими инстинктами. Им трудно приспособиться к жизни в квартире, они нуждаются в пространстве и регулярных прогулках.

Сибирская

Грациозная и красивая порода с великолепной шерстью. Сибирские кошки непокорны и независимы, не признают авторитет человека и дружат только с хозяевами. Они проявляют агрессию к незнакомцам, включая детей.