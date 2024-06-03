Летающие крысы: почему не стоит кормить голубей и белок

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Россиян призвали не кормить голубей и белок

3:25
Зоосфера

Многие люди любят птиц и животных, стремясь быть к ним ближе.

Россиян призвали не кормить голубей и белок
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu is licensed under CC BY-SA 3.0

Поэтому некоторые пытаются покормить обитателей городских парков с рук.

Чем опасны городские птицы

Городские сизые голуби — потомки домашних голубей, ставшие дикими. Они могут переносить опасные для человека и животных заболевания, такие как сальмонеллез, орнитоз, псевдотуберкулез, токсоплазмоз и другие. Кормление птиц с рук, прикосновение к больным птицам и игра с ними могут быть опасны.

В пыли, поднятой взмахами крыльев птиц, могут находиться возбудители заболеваний. Важно соблюдать правила личной гигиены, особенно мыть руки после контакта с птицами.

Кормить голубей на подоконнике или балконе не рекомендуется, так как они могут испачкать пометом и перьями не только ваш балкон, но и соседние, что вызовет недовольство соседей.

Голуби в городах питаются на помойках. При высокой численности и скученности среди них распространяются болезни, регулирующие их численность.

В отличие от других городских птиц, голуби могут выводить до пяти выводков в год. Они моногамны, и каждая пара может дать до 10 потомков в год. Птенцы хорошо выживают благодаря заботливым родителям, которые кормят их специальным "молочком", выделяемым зобом.

У голубей в городах мало естественных врагов. На них охотятся ястребы-тетеревятники, больных птиц уничтожают серые вороны. Галка, живущая на чердаках старых домов, также регулирует численность голубей, разоряя их гнезда.

Эффективным способом регулирования численности голубей является уменьшение кормовой базы. Эксперты рекомендуют закрытые баки с пищевыми отходами и запрет на кормление птиц в историческом центре города. Птиц лучше кормить в парках из кормушек зерносмесью для попугаев.

Кормление хлебом, особенно свежим, приводит к гибели птиц.

Отстреливать птиц в городе запрещено.

В Германии из гнезд голубей изымают яйца, иногда подкладывая пластиковые "обманки". Иногда в корм добавляют вещества, препятствующие размножению птиц.

В крупных городах Европы кормление голубей на площадях запрещено, за это налагаются штрафы.

Почему не стоит кормить белок

Белки часто живут в городских парках и становятся совсем ручными. Но важно помнить, что белки — дикие животные, которые могут переносить опасные заболевания для человека, такие как геморрагическая лихорадка, лептоспироз, туляремия. Они могут также оцарапать или укусить.

Хотя вероятность мала, белки могут быть переносчиками вируса бешенства, который передается при укусах. Однако на их лапках может находиться возбудитель столбняка, который может передаться человеку при контакте.

Поэтому в отсутствие прививки от столбняка лучше сделать профилактический укол в травмпункте.

Нельзя пытаться ловить белку, корм лучше положить на землю или в кормушку. Протягивать белке пустую руку опасно, она может укусить, приняв палец за что-то съедобное.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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