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Не упустите шанс: 5 простых способов сделать вашего питомца счастливым каждый день

Как сделать собаку счастливой: 5 способов

1:18
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки хочет, чтобы его питомец был счастлив.

Как сделать собаку счастливой: 5 способов
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этого можно достичь, обеспечив комфорт для своего четвероногого друга. Также важно часто взаимодействовать с псом.

Вот как минимум пять способов сделать вашего питомца счастливым:

Создайте уютное место для отдыха

Приобретите удобную лежанку для собаки и разместите её в тихом, уютном и безопасном месте. Собака должна иметь возможность уединиться и отдохнуть в любое время.

Обеспечьте простор

Многие породы собак очень активны и не могут долго находиться в тесных помещениях. Давайте питомцу возможность чаще бывать в просторных местах.

Игры и общение

Собака не будет счастливой, если хозяин редко играет и взаимодействует с ней. Общение включает в себя тренировки, дрессировку и ласку.

Регулярные прогулки

Четвероногий друг должен часто бывать на свежем воздухе, одного выгула в день недостаточно.

Возможность общаться с другими животными

Счастлив тот пёс, который может видеться с другими собаками.

Отсутствие общения с сородичами негативно сказывается на состоянии питомца, поэтому во время прогулок посещайте популярные среди собачников места.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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