Узнайте, почему ваша кошка царапает мебель и как с этим бороться

Почему кошки царапают мебель: советы, как отучить питомца

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки царапают мебель по нескольким причинам. Прежде всего, они делают это для того, чтобы пометить территорию и оставить свой запах. Также царапание помогает кошкам поддерживать когти в хорошем состоянии. Кроме того, это поведение является инстинктивным и заложено генетически.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Чтобы избежать повреждения мебели, важно понять причины такого поведения и найти альтернативные способы удовлетворения потребностей кошек. Например, можно приобрести специальные когтеточки и поощрять питомца использовать их вместо дивана. Также полезно завести несколько игрушек и регулярно играть с кошкой, чтобы отвлечь её от мебели.

Эффективным способом может быть нанесение на уязвимые места специального отпугивающего спрея с запахом цитруса или горького ореха, который не нравится кошкам. Можно также использовать двусторонний скотч или фольгированные наклейки — при попытке поцарапать мебель кошка испытает неприятные ощущения на лапах.

Для решения проблемы требуется терпение и внимание к потребностям питомца. При правильном подходе можно перенаправить инстинкты кошки в безопасное русло и сохранить целостность мебели.

Если перечисленные выше методы не помогают, возможно, кошке не хватает возможностей для лазания и исследований. В таком случае стоит предоставить ей больше занятий и активностей, например, установить специальные полки, лестницы или домики на стенах, чтобы кошка могла забираться наверх и обозревать пространство с высоты. Также полезно разместить игровые комплексы с разноуровневыми платформами, туннелями и лазами.

Создание для кошки "царства когтей" — небольшой уголок с обитыми веревкой или ковром столбиками для царапания — позволит ей реализовать свои инстинкты без вреда для мебели. Помимо этого, кошке необходимы ежедневные активные игры с хозяином. Это могут быть лазерная указка, игрушки-мышки на веревочке, обычный шнурок или мячик. Важно задействовать охотничий инстинкт питомца.

Удовлетворяя природные потребности кошки в лазании, охоте и царапании допустимых поверхностей, можно значительно снизить вероятность порчи мебели и предметов интерьера.

Основные советы для предотвращения царапания мебели домашними кошками:

Обеспечьте кошке собственные когтеточки и поощряйте их использование. Регулярно подстригайте когти, чтобы снизить потребность в царапании. Используйте отпугивающие ароматизированные спреи или двусторонний скотч. Установите полки, лестницы и игровые комплексы для лазания. Организуйте "царство когтей" с допустимыми для царапания поверхностями. Ежедневно активно играйте с кошкой, задействуя её охотничий инстинкт. Приучайте кошку к когтеточке с раннего возраста. Подстригайте когти регулярно, не дожидаясь их чрезмерного отрастания. Игнорируйте царапание недопустимых поверхностей и не подкрепляйте такое поведение вниманием. Если нет эффекта, обратитесь к ветеринару или фелинологу.