Пропадают ли ваши питомцы: узнайте, что может быть причиной
Что делать, если собака постоянно убегает: есть 3 причины
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Часто на столбах можно увидеть объявления о пропавших питомцах.
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Собака может убежать не только из двора, но и исчезнуть в любой момент.
Если это произошло один раз и питомец вернулся, это можно считать случайностью.
Однако, если это повторяется регулярно, следует предпринять определённые меры.
Причины такого поведения собаки
Можно выделить три основные причины.
- Страх: собака может запомнить место, где её напугали, и убегать при повторном знакомстве с этой обстановкой.
- Скука: иногда собаке просто хочется побегать или она ищет приключений. В таком случае, следует больше играть с питомцем дома.
- Любопытство: собака может заинтересоваться чем-то необычным и преодолевать препятствия, не реагируя на зов хозяина.
Поэтому во время прогулок лучше использовать поводок и больше взаимодействовать с собакой. Также не помешает дрессировка.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.