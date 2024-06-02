Пропадают ли ваши питомцы: узнайте, что может быть причиной

Что делать, если собака постоянно убегает: есть 3 причины

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто на столбах можно увидеть объявления о пропавших питомцах.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Собака может убежать не только из двора, но и исчезнуть в любой момент.

Если это произошло один раз и питомец вернулся, это можно считать случайностью.

Однако, если это повторяется регулярно, следует предпринять определённые меры.

Причины такого поведения собаки

Можно выделить три основные причины.

Страх : собака может запомнить место, где её напугали, и убегать при повторном знакомстве с этой обстановкой.

: собака может запомнить место, где её напугали, и убегать при повторном знакомстве с этой обстановкой. Скука : иногда собаке просто хочется побегать или она ищет приключений. В таком случае, следует больше играть с питомцем дома.

: иногда собаке просто хочется побегать или она ищет приключений. В таком случае, следует больше играть с питомцем дома. Любопытство: собака может заинтересоваться чем-то необычным и преодолевать препятствия, не реагируя на зов хозяина.

Поэтому во время прогулок лучше использовать поводок и больше взаимодействовать с собакой. Также не помешает дрессировка.