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Разгадка собачьих ритуалов: что стоит за долгими утренними прогулками

Почему собака долго ищет место для туалета: 4 причины

1:22
Зоосфера » Собаки

Все знакомы с ситуацией, когда в ранние утренние часы выходного дня хозяин выводит собаку на прогулку, надеясь, что питомец быстро справится с делами и можно будет вернуться домой, чтобы снова лечь спать.

Почему собака долго ищет место для туалета: 4 причины
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако собака перед этим долго обнюхивает все вокруг, раздумывает и выполняет целую серию ритуалов.

Такое поведение имеет свои причины, и владельцу остается лишь понять, почему его питомец ведет себя именно так.

Подготовка

Для начала собаке нужно расслабиться. Если что-то её беспокоит, она не сможет сосредоточиться на своих потребностях. На настрой собаки могут влиять различные факторы, особенно громкие и резкие звуки.

Личные предпочтения

Собаки тоже имеют свои предпочтения. Не каждый пес согласится справлять нужду в сугробе или среди луж и грязи.

Территория

Собаки общаются с помощью запахов. Если пес чувствует запах чужака, он может посчитать это вторжением на чужую территорию и начнет искать место, не занятое другими собаками.

Активность

Не забывайте учитывать характер и особенности породы. Некоторые собаки настолько активны и любопытны, что, оказавшись на улице, они хотят всё обнюхать, побегать, поиграть и могут просто забыть о своей первоначальной цели.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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