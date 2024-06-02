Шокирующие советы: как заставить вашего кота принять лекарство

Иногда, когда домашнему питомцу требуется лечение, возникает необходимость дать ему таблетки.
Новички среди владельцев домашних животных могут считать, что это сложно из-за отсутствия опыта и необходимых навыков.
На самом деле, зная правильное время для действий, можно успешно провести "операцию" без проблем.
Как справиться с сопротивляющимся котом Когда кошка чувствует угрозу, ее поведение можно разделить на три стадии.
Задача хозяина — переждать первую стадию и, не дожидаясь третьей, когда начинаются попытки побега, дать лекарство в момент затишья.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.