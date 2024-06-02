Шокирующие советы: как заставить вашего кота принять лекарство

Как дать таблетку кошке, если она сопротивляется

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда, когда домашнему питомцу требуется лечение, возникает необходимость дать ему таблетки.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Новички среди владельцев домашних животных могут считать, что это сложно из-за отсутствия опыта и необходимых навыков.

На самом деле, зная правильное время для действий, можно успешно провести "операцию" без проблем.

Как справиться с сопротивляющимся котом Когда кошка чувствует угрозу, ее поведение можно разделить на три стадии.

Сначала животное активно сопротивляется, используя зубы и когти. Если сопротивление не дало результатов, кошка замирает, притворяясь мертвой или больной. На третьей стадии питомец старается изо всех сил сбежать.

Задача хозяина — переждать первую стадию и, не дожидаясь третьей, когда начинаются попытки побега, дать лекарство в момент затишья.