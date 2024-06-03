Считают не хуже двухлетнего ребенка: какими математическими способностями обладают собаки

Учёные ответили, умеют ли собаки считать

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Американские ученые выяснили, что домашние питомцы способны понимать числовые величины не хуже маленьких детей.

Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Способность собак к счету объясняет их недовольство, когда в миске оказывается недостаточно еды.

Сначала специалисты предположили, что за математические способности у собак и людей отвечают одни и те же участки мозга.

Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент. Собакам показывали блюдо, которое ставили за низкий экран, а затем демонстрировали второе блюдо, размещая его рядом с первым.

Когда экран убирали, собаки не проявляли интереса. Но если количество блюд перед ними изменялось, они удивлялись.

Двухлетние дети демонстрировали аналогичное поведение.

По мнению исследователей из США, интеллект собак можно сравнить с умственными способностями маленьких детей в таких аспектах, как умение считать, послушание и мотивация.

Специалисты отметили, что лабрадоры и спаниели проявили наибольшие математические способности.