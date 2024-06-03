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Считают не хуже двухлетнего ребенка: какими математическими способностями обладают собаки

Учёные ответили, умеют ли собаки считать

1:06
Зоосфера » Собаки

Американские ученые выяснили, что домашние питомцы способны понимать числовые величины не хуже маленьких детей.

Учёные ответили, умеют ли собаки считать
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Способность собак к счету объясняет их недовольство, когда в миске оказывается недостаточно еды.

Сначала специалисты предположили, что за математические способности у собак и людей отвечают одни и те же участки мозга.

Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент. Собакам показывали блюдо, которое ставили за низкий экран, а затем демонстрировали второе блюдо, размещая его рядом с первым.

Когда экран убирали, собаки не проявляли интереса. Но если количество блюд перед ними изменялось, они удивлялись.

Двухлетние дети демонстрировали аналогичное поведение.

По мнению исследователей из США, интеллект собак можно сравнить с умственными способностями маленьких детей в таких аспектах, как умение считать, послушание и мотивация.

Специалисты отметили, что лабрадоры и спаниели проявили наибольшие математические способности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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