Помогаем питомцу справиться с жарой: рекомендации ветеринаров

Ветеринары рассказали, как помочь питомцу справиться с жарой

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летняя жара — это испытание не только для людей, но и для их питомцев.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Кошки и собаки не могут самостоятельно включить кондиционер или принять прохладный душ, поэтому в это время им требуется особая забота хозяев. Специалисты подчеркивают, что в первую очередь важно обеспечить животных чистой и прохладной водой.

Вода всегда должна быть свежей. При высокой температуре еда быстро портится, поэтому необходимо следить, чтобы пища была съедена в ближайшие полчаса, а остатки лучше выбрасывать.

Важно не оставлять питомцев в непроветриваемых помещениях или в машине.

Не стоит заставлять домашних животных активно проводить время на улице. Для прогулки достаточно 20 минут, выбирая тенистые места с деревьями и кустами. На прогулку следует брать воду не только для себя, но и для собаки. Кошкам рекомендуется смачивать подушечки лап водой и проводить мокрыми руками по всему телу животного.

Также не следует стричь питомца налысо, так как это может привести к солнечным ожогам на коже.

Необходимо внимательно следить за состоянием животного и не допускать перегрева. В случае перегрева, кошку или собаку нужно поместить в прохладное место, смочить шерсть холодной водой и обернуть во влажную ткань. Можно приложить лед к голове, в области подмышек и паха.

После этого питомца следует показать ветеринару, так как перегрев может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.