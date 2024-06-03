Они делают это осознанно: для чего собаки играют бровями

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Кинологи объяснили, для чего собаки поднимают брови

1:15
Зоосфера » Собаки

Люди и собаки — лучшие друзья, ведь именно с этим животным мы смогли выстроить особую связь.

Кинологи объяснили, для чего собаки поднимают брови
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собаки не только радуют нас своей дружбой, но и охраняют наши дома, работают с правоохранительными органами и спасательными службами, а также помогают незрячим людям облегчать их жизнь.

Это служит прямым доказательством того, насколько умны эти животные.

За тысячелетия совместной жизни собаки отлично изучили людей. Они знают нас лучше, чем мы можем предположить.

Почему же собаки поднимают брови? Животные заметили, что люди более трепетно относятся к щенкам: проявляют заботу, прощают шалости и защищают от невзгод. Щенки имеют особую форму глаз, которая делает их круглыми и создает впечатление невинности и беззащитности. Именно поэтому большинство людей не может устоять перед щенком.

Эксперты считают, что собаки осознанно пытаются копировать щенков, чтобы вызвать у хозяев чувство умиления. Таким образом, у них больше шансов получить дополнительную порцию еды или внеплановую прогулку.

Поэтому поднятые брови — это попытка питомца манипулировать своим владельцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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