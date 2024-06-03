Самые агрессивные породы собак: финские учёные раскрыли правду

Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак

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Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Исследования Университета Хельсинки принесли неожиданные результаты. По словам исследователей, самыми агрессивными оказались не бойцовские, а мелкие породы собак.

Специалисты проанализировали поведение более 9 тысяч домашних питомцев. Большинство из них были спокойными, но агрессию проявили около 1,7 тысячи собак.

Четыре наиболее агрессивные породы

По данным ученых, наиболее "непослушными" оказались следующие породы:

тойтерьер

пудель

шотландская овчарка

цвергшнауцер

Признаки агрессии

Результаты исследования могут удивить неспециалистов, однако ученые объясняют свои выводы.

Под агрессией подразумевается частое проявление таких действий, как лай, рычание и укусы. Мелкие породы собак склонны к такому поведению, хотя это часто незаметно.

Чаще всего агрессия проявляется у собак, когда они испытывают страх или не имеют контакта с другими питомцами. Также пожилой возраст может способствовать такому поведению.