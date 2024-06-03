Самые агрессивные породы собак: финские учёные раскрыли правду

Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак.
Исследования Университета Хельсинки принесли неожиданные результаты. По словам исследователей, самыми агрессивными оказались не бойцовские, а мелкие породы собак.
Специалисты проанализировали поведение более 9 тысяч домашних питомцев. Большинство из них были спокойными, но агрессию проявили около 1,7 тысячи собак.
По данным ученых, наиболее "непослушными" оказались следующие породы:
Результаты исследования могут удивить неспециалистов, однако ученые объясняют свои выводы.
Под агрессией подразумевается частое проявление таких действий, как лай, рычание и укусы. Мелкие породы собак склонны к такому поведению, хотя это часто незаметно.
Чаще всего агрессия проявляется у собак, когда они испытывают страх или не имеют контакта с другими питомцами. Также пожилой возраст может способствовать такому поведению.
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