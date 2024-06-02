Почему не стоит брать кошку с собой в путешествие: ответ не так однозначен

В период отпусков многие владельцы домашних животных сталкиваются с вопросом, как поступить с их питомцами.
Некоторые стараются передать кошку родственникам или друзьям, чтобы она была под надзором.
Другие доверяют ключи знакомым, которые заходят к кошке, чтобы покормить её и поменять воду.
В последнее время владельцы начали брать своих питомцев с собой в путешествия.
Какие преимущества и недостатки у такого решения? С одной стороны, это кажется правильным: кошка находится рядом с хозяином, не скучает, получает внимание и необходимые ресурсы. Однако важно учитывать особенности психологии животных.
Собаки, например, искренне привязаны к человеку и тяжело переносят долгую разлуку.
С кошками ситуация иная. Они чаще всего привязаны к своему дому, а не к людям.
Поэтому эксперты не советуют брать кошек в поездки.
Лучше найти надежного человека, который будет периодически навещать вашего питомца. Это поможет избежать у кошки нервного напряжения.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.