Почему не стоит брать кошку с собой в путешествие: ответ не так однозначен

Эксперты ответили, почему не стоит брать кошку в путешествие

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В период отпусков многие владельцы домашних животных сталкиваются с вопросом, как поступить с их питомцами.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые стараются передать кошку родственникам или друзьям, чтобы она была под надзором.

Другие доверяют ключи знакомым, которые заходят к кошке, чтобы покормить её и поменять воду.

В последнее время владельцы начали брать своих питомцев с собой в путешествия.

Какие преимущества и недостатки у такого решения? С одной стороны, это кажется правильным: кошка находится рядом с хозяином, не скучает, получает внимание и необходимые ресурсы. Однако важно учитывать особенности психологии животных.

Собаки, например, искренне привязаны к человеку и тяжело переносят долгую разлуку.

С кошками ситуация иная. Они чаще всего привязаны к своему дому, а не к людям.

Поэтому эксперты не советуют брать кошек в поездки.

Лучше найти надежного человека, который будет периодически навещать вашего питомца. Это поможет избежать у кошки нервного напряжения.