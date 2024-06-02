Почему кошка любит спать в ногах хозяина: ученые дали ответ

Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки готовы тратить почти все свое время на сон, поэтому выбирают место для отдыха с большой тщательностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эти животные тщательно проверяют все возможные "спальни", выбирая наилучший вариант.

Как кошка выбирает место для сна

Эксперты полагают, что питомец серьезно подходит к выбору места для сна из-за своих природных инстинктов. В дикой природе от этого может зависеть её жизнь.

Поэтому кошка стремится найти укромное место, где никто не сможет ей навредить.

Однако не только вопрос безопасности имеет значение. Место должно быть также удобным и комфортным.

Почему кошка спит у ног

Все просто: хозяйская кровать соответствует всем условиям для качественного сна с точки зрения питомца. Постель мягкая и удобная, а человек может легко защитить от внезапных угроз.

Таким поведением кошка показывает, что считает хозяина лидером "стаи".

Энергетики полагают, что таким образом кошка пытается улучшить здоровье человека. Регулярный сон с кошкой может привести к улучшению физического состояния.

Кроме того, по древним приметам, домашние кошки способны нейтрализовать любые проклятия.