Выгуливая собаку, вы совершаете эти ошибки? Вот что вам нужно знать

Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулка с собакой может казаться многим владельцам простым делом, где сложно совершить ошибку.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако, многие хозяева совершают серьезные ошибки. Это может привести к опасным ситуациям как для животных, так и для прохожих.

Итак, что категорически нельзя делать при выгуле собаки?

Позволять собаке приставать к прохожим

Не разрешайте питомцу прыгать на прохожих или даже подходить к ним близко. Многие люди боятся собак, а у некоторых есть аллергия на собачью шерсть.

Отпускать собаку с поводка

Ни в коем случае не отпускайте собаку с поводка в большинстве мест. Проблема не только в том, что она может подбегать к людям, но и в том, что собака может выбежать на дорогу.

Отпускать питомца с поводка можно только при выполнении важных условий: территория должна быть закрытой, огороженной и безопасной.

Снимать намордник

Собакам многих пород необходимо надевать намордники. Снимать его во время прогулки нельзя. Не пытайтесь убедить прохожих, что ваш пес "добрый" и "не кусается". Такая аргументация вряд ли успокоит незнакомых людей.