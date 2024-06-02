Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит украсить сад арункусом?
Слуцкая сообщила, что поехала бы на Олимпиаду на текущих условиях
В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры в темноте светятся красным и белым светом
Актёр Андрей Чернышов признался, что стал отцом
Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Ольгу Бузову раскритиковали за выступление в Уфе под фонограмму и наряд
В Чехове появился жилой слон
Выгуливая собаку, вы совершаете эти ошибки? Вот что вам нужно знать

Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки

1:13
Зоосфера » Собаки

Прогулка с собакой может казаться многим владельцам простым делом, где сложно совершить ошибку.

Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако, многие хозяева совершают серьезные ошибки. Это может привести к опасным ситуациям как для животных, так и для прохожих.

Итак, что категорически нельзя делать при выгуле собаки?

Позволять собаке приставать к прохожим

Не разрешайте питомцу прыгать на прохожих или даже подходить к ним близко. Многие люди боятся собак, а у некоторых есть аллергия на собачью шерсть.

Отпускать собаку с поводка

Ни в коем случае не отпускайте собаку с поводка в большинстве мест. Проблема не только в том, что она может подбегать к людям, но и в том, что собака может выбежать на дорогу.

Отпускать питомца с поводка можно только при выполнении важных условий: территория должна быть закрытой, огороженной и безопасной.

Снимать намордник

Собакам многих пород необходимо надевать намордники. Снимать его во время прогулки нельзя. Не пытайтесь убедить прохожих, что ваш пес "добрый" и "не кусается". Такая аргументация вряд ли успокоит незнакомых людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Последние материалы
Что нельзя делать во время выгула собаки: 3 частые ошибки
Слуцкая сообщила, что поехала бы на Олимпиаду на текущих условиях
В ГИБДД объяснили, почему дорожные камеры в темноте светятся красным и белым светом
Актёр Андрей Чернышов признался, что стал отцом
Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Ольгу Бузову раскритиковали за выступление в Уфе под фонограмму и наряд
В Чехове появился жилой слон
Уайт: Для нас будет честью, если турнир UFC в РФ посетит Владимир Путин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников