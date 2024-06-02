Выгуливая собаку, вы совершаете эти ошибки? Вот что вам нужно знать

Прогулка с собакой может казаться многим владельцам простым делом, где сложно совершить ошибку.
Однако, многие хозяева совершают серьезные ошибки. Это может привести к опасным ситуациям как для животных, так и для прохожих.
Итак, что категорически нельзя делать при выгуле собаки?
Позволять собаке приставать к прохожим
Не разрешайте питомцу прыгать на прохожих или даже подходить к ним близко. Многие люди боятся собак, а у некоторых есть аллергия на собачью шерсть.
Отпускать собаку с поводка
Ни в коем случае не отпускайте собаку с поводка в большинстве мест. Проблема не только в том, что она может подбегать к людям, но и в том, что собака может выбежать на дорогу.
Отпускать питомца с поводка можно только при выполнении важных условий: территория должна быть закрытой, огороженной и безопасной.
Снимать намордник
Собакам многих пород необходимо надевать намордники. Снимать его во время прогулки нельзя. Не пытайтесь убедить прохожих, что ваш пес "добрый" и "не кусается". Такая аргументация вряд ли успокоит незнакомых людей.
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