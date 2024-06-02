Ваш питомец ест слишком много? Узнайте возможные причины и что с этим делать

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Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы

1:04
Зоосфера » Кошки

Многие кошки известны своим консервативным и придирчивым поведением — они любят поесть, но при этом являются весьма избирательными в еде.

Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Часто они игнорируют новый корм и отказываются от него на протяжении довольно длительного времени.

Однако иногда случается обратное — питомец начинает есть чрезмерно активно.

Любое отклонение от нормы должно быть поводом для беспокойства.

Почему кошка стала слишком много есть? Вот несколько возможных причин:

  • Калорийность или масса корма: плотность и калорийность корма могут варьироваться, так как при производстве используются разные ингредиенты.
  • Стерилизация: после стерилизации кошка может есть больше на протяжении некоторого времени, поскольку эта процедура влияет на общий гормональный фон.
  • Глисты: чрезмерный аппетит у кошки могут вызывать глисты, и при малейшем подозрении нужно обратиться к ветеринару.

Если вы замечаете отклонение от нормы, лучше заранее проконсультироваться со специалистом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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