Ваш питомец ест слишком много? Узнайте возможные причины и что с этим делать

Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки известны своим консервативным и придирчивым поведением — они любят поесть, но при этом являются весьма избирательными в еде.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Часто они игнорируют новый корм и отказываются от него на протяжении довольно длительного времени.

Однако иногда случается обратное — питомец начинает есть чрезмерно активно.

Любое отклонение от нормы должно быть поводом для беспокойства.

Почему кошка стала слишком много есть? Вот несколько возможных причин:

Калорийность или масса корма : плотность и калорийность корма могут варьироваться, так как при производстве используются разные ингредиенты.

: плотность и калорийность корма могут варьироваться, так как при производстве используются разные ингредиенты. Стерилизация : после стерилизации кошка может есть больше на протяжении некоторого времени, поскольку эта процедура влияет на общий гормональный фон.

: после стерилизации кошка может есть больше на протяжении некоторого времени, поскольку эта процедура влияет на общий гормональный фон. Глисты: чрезмерный аппетит у кошки могут вызывать глисты, и при малейшем подозрении нужно обратиться к ветеринару.

Если вы замечаете отклонение от нормы, лучше заранее проконсультироваться со специалистом.