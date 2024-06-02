Что скрывается за игрой: реальные причины, почему собаки кусают свой хвост

Почему собака гоняется за хвостом: причины и когда начинать паниковать

Гоняться за собственным хвостом — одно из любимых развлечений щенков. На данном этапе жизни это считается нормальным поведением.

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Однако, эксперты отмечают, что существуют как поведенческие, так и медицинские причины этого явления. В первом случае, из-за особенностей развития, собаки просто не осознают, что это их собственный хвост.

Но иногда охота на хвост перестает быть игрой и требует внимания.

Причины, по которым собака кусает свой хвост

Основные причины, по которым собака может кусать свой хвост, часто связаны с медицинскими проблемами.

Специалисты в первую очередь рассматривают возможность травмы хвоста. Также это может быть вызвано аллергией, неврологическими расстройствами, различными заболеваниями или наличием кишечных паразитов.

Когда следует насторожиться

В большинстве случаев охота за собственным хвостом — это нормальное поведение. Однако, если собака кусает свой хвост настолько сильно, что он начинает кровоточить, это уже вызывает тревогу.

В такой ситуации важно обратиться за помощью к ветеринару или дрессировщику. Специалисты смогут выявить причину и скорректировать поведение питомца.