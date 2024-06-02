Они это тоже умеют: ученые США раскрыли необычную способность собак

Американские исследователи обнаружили, что собаки с рождения способны распознавать эмоции и намерения человека.
По словам ученых, собаки также превосходят своих ближайших родственников, волков, по умственным способностям. Домашние питомцы лучше взаимодействуют с людьми, даже если у них не было предыдущего опыта общения.
Для эксперимента ученые собрали группы щенков и волчат.
Волчат растили в тесном контакте с людьми: они получали еду из рук, спали в кроватях и часто играли с хозяевами. Щенки же оставались со своими матерями и практически не контактировали с людьми. Затем были проведены испытания.
Результаты показали, что щенки приближались к незнакомцам в 30 раз чаще, чем волчата. Щенки охотно шли на контакт, в то время как волчата пугались и старались спрятаться.
Кроме того, когда волкам предлагали еду в запечатанном контейнере, они пытались решить задачу самостоятельно. Щенки же обращались за помощью к людям, смотрели им в глаза и интуитивно воспринимали и угадывали жесты.
Такого когнитивного механизма не было описано ни у одного другого животного.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.