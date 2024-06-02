Они это тоже умеют: ученые США раскрыли необычную способность собак

Ученые назвали необычную способность собак

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Американские исследователи обнаружили, что собаки с рождения способны распознавать эмоции и намерения человека.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам ученых, собаки также превосходят своих ближайших родственников, волков, по умственным способностям. Домашние питомцы лучше взаимодействуют с людьми, даже если у них не было предыдущего опыта общения.

Для эксперимента ученые собрали группы щенков и волчат.

Волчат растили в тесном контакте с людьми: они получали еду из рук, спали в кроватях и часто играли с хозяевами. Щенки же оставались со своими матерями и практически не контактировали с людьми. Затем были проведены испытания.

Результаты показали, что щенки приближались к незнакомцам в 30 раз чаще, чем волчата. Щенки охотно шли на контакт, в то время как волчата пугались и старались спрятаться.

Кроме того, когда волкам предлагали еду в запечатанном контейнере, они пытались решить задачу самостоятельно. Щенки же обращались за помощью к людям, смотрели им в глаза и интуитивно воспринимали и угадывали жесты.

Такого когнитивного механизма не было описано ни у одного другого животного.