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Кошки — великие манипуляторы: как и для чего они это делают

Стало известно, как манипулируют кошки

1:24
Зоосфера » Кошки

Кошки — невероятно умные существа, которые, ради собственного комфорта и выживания, выбрали жить рядом с людьми.

Стало известно, как манипулируют кошки
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Благодаря своим выдающимся умственным способностям, они изучили человеческую природу, чтобы всегда добиваться своего.

Эксперты выяснили, как именно наши домашние питомцы умеют манипулировать нами.

Основные способы таковы:

  • Если кошка начала игнорировать свой лоток или нашла новое место для туалета, это не значит, что она глупая. Напротив, так она учит хозяина следить за чистотой лотка.
  • Кошки иногда взбираются на хозяев и начинают "топтать" их лапками. Некоторые считают это проявлением нежности, однако ученые полагают, что таким образом кошка либо успокаивается, либо выпрашивает еду.
  • Когда питомец мяукает или мурлычет в вашем присутствии, ему что-то нужно. Обычно такие сигналы не используются для общения с другими кошками. Стоит проверить миску с водой или покормить питомца.
  • Изменения в поведении кошки должны насторожить хозяина. Обычно шалости — это попытка привлечь внимание. Питомец намекает, что пора проводить больше времени вместе.
  • Чтобы добиться своего, кошка может пойти на многое. Например, некоторые животные могут начать "голодовку", отказываясь от пищи.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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