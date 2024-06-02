Почему собака плохо себя ведет, когда остается одна: каждый хозяин должен это знать

Собаководы часто сталкиваются с проблемами поведения своих питомцев, когда те остаются дома в одиночестве.
Многие собаки начинают лаять и выть, чтобы привлечь внимание. Естественно, такое поведение не нравится никому.
Почему собака может шалить, когда вас нет дома:
Поэтому выращивание щенка — это непростая задача. Дома всегда должен быть кто-то из членов семьи. Постепенно оставляйте его одного на короткие периоды времени. Со временем питомец поймет, что ему ничего не угрожает.
Такая собака будет благодарна за помощь в трудной ситуации.
Однако после таких "уроков судьбы" собака может панически бояться одиночества, как утверждают специалисты. Приучать ее к тишине нужно так же, как и щенка.
Если же вы часто оставляете собаку одну, она начинает скулить.
Старайтесь проводить больше времени со своим питомцем. Со временем эта проблема исчезнет.
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