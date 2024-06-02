Почему собака плохо себя ведет, когда остается одна: каждый хозяин должен это знать

Кинологи объяснили, почему собака плохо себя ведет, когда остается одна

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаководы часто сталкиваются с проблемами поведения своих питомцев, когда те остаются дома в одиночестве.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие собаки начинают лаять и выть, чтобы привлечь внимание. Естественно, такое поведение не нравится никому.

Почему собака может шалить, когда вас нет дома:

Маленькие щенки плохо переносят одиночество, так как еще не привыкли к таким "испытаниям". Им может быть страшно оставаться одним в доме.

Поэтому выращивание щенка — это непростая задача. Дома всегда должен быть кто-то из членов семьи. Постепенно оставляйте его одного на короткие периоды времени. Со временем питомец поймет, что ему ничего не угрожает.

Часто проблемное поведение проявляют собаки с тяжелым жизненным опытом. Например, если вы подобрали потерянную собаку, которая долгое время провела на улице без еды, воды и хозяина.

Такая собака будет благодарна за помощь в трудной ситуации.

Однако после таких "уроков судьбы" собака может панически бояться одиночества, как утверждают специалисты. Приучать ее к тишине нужно так же, как и щенка.

Не забывайте, что собаки видят в людях не просто хозяев, а лучших друзей и родителей одновременно. Поэтому им хочется проводить с нами больше времени.

Если же вы часто оставляете собаку одну, она начинает скулить.

Старайтесь проводить больше времени со своим питомцем. Со временем эта проблема исчезнет.