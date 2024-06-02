Самые полезные овощи и фрукты: организм собаки скажет вам спасибо

Даже если владелец собаки предпочитает кормить её промышленными кормами, время от времени стоит включать в рацион натуральные продукты в качестве лакомства или витаминной добавки.
Чаще всего животных балуют мясом и рыбой.
Однако, по мнению экспертов, овощи и фрукты могут быть даже полезнее.
Вот какие продукты стоит учитывать:
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