Самые полезные овощи и фрукты: организм собаки скажет вам спасибо

Ветеринары назвали полезные продукты для собак

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Даже если владелец собаки предпочитает кормить её промышленными кормами, время от времени стоит включать в рацион натуральные продукты в качестве лакомства или витаминной добавки.

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Чаще всего животных балуют мясом и рыбой.

Однако, по мнению экспертов, овощи и фрукты могут быть даже полезнее.

Вот какие продукты стоит учитывать:

Практически все собаки будут рады, если им предложить тертую морковь. Этот вкусный овощ имеет множество полезных свойств и улучшает состояние шерсти.

Кабачок можно предложить собаке, слегка обжарив его без соли и специй.

В небольших количествах полезны огурцы, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Чтобы поддержать работу сердечно-сосудистой системы, предложите питомцу кусочки сельдерея.

Настоящими витаминными добавками станут свежие яблоки и груши, которые полезны для здоровья и внешнего вида шерсти.