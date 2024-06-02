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От чего собак так тянет к палкам: ученые ответили на этот вопрос

Ученые ответили, почему собаки любят палки

1:17
Зоосфера » Собаки

Собаки очень активные животные и всегда рады возможности поиграть.

Ученые ответили, почему собаки любят палки
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они используют все возможные предметы, которые находят.

Однако чаще всего их выбор падает на палки.

Почему именно палки так популярны среди собак?

Эксперты считают, что дело не в особой привязанности к этому предмету. Палки просто чаще других встречаются на игровых площадках для собак.

У палок удобная форма: их легко подобрать, грызть и использовать в играх с другими собаками. Кроме того, собаки склонны копировать поведение своих сородичей.

Если пес часто видит, как другие собаки играют с палками, он может начать делать то же самое.

Безопасны ли такие игры для собак? Игры с палками безопасны только в том случае, если это специальные игрушки, купленные в магазине. На улице можно найти множество опасных предметов, которые могут навредить вашему питомцу.

Поэтому не стоит позволять собаке играть с найденными предметами.

Особую опасность представляет привычка грызть твердые предметы.

Поэтому выбирайте игрушки для своего питомца тщательно и берите их с собой на прогулки. Это поможет обеспечить безопасность вашего любимца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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