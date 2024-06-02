От чего собак так тянет к палкам: ученые ответили на этот вопрос

Собаки очень активные животные и всегда рады возможности поиграть.
Они используют все возможные предметы, которые находят.
Однако чаще всего их выбор падает на палки.
Эксперты считают, что дело не в особой привязанности к этому предмету. Палки просто чаще других встречаются на игровых площадках для собак.
У палок удобная форма: их легко подобрать, грызть и использовать в играх с другими собаками. Кроме того, собаки склонны копировать поведение своих сородичей.
Если пес часто видит, как другие собаки играют с палками, он может начать делать то же самое.
Безопасны ли такие игры для собак? Игры с палками безопасны только в том случае, если это специальные игрушки, купленные в магазине. На улице можно найти множество опасных предметов, которые могут навредить вашему питомцу.
Поэтому не стоит позволять собаке играть с найденными предметами.
Особую опасность представляет привычка грызть твердые предметы.
Поэтому выбирайте игрушки для своего питомца тщательно и берите их с собой на прогулки. Это поможет обеспечить безопасность вашего любимца.
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